Около 60 мигрантов утонули у берегов Мавритании

По меньшей мере 58 мигрантов, включая женщин и детей, утонули у берегов Мавритании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, еще 83 мигранта вплавь добрались до суши и получили помощь от мавританских властей и международных организаций.
"Оставшиеся в живых сообщили, что на борту судна, которое вышло из Гамбии в минувшую среду (27 ноября), находились не менее 150 человек", - сообщает Международная организации по миграции (МОМ).
Люди пытались достичь берегов Испании, однако на широте Мавритании у судна закончилось топливо. Сейчас беженцы находятся в одной из больниц Мавритании, власти уже вошли в контакт с консульской службой Гамбии для организации их возвращения на родину.
Последние исследования социологической службы Gallup показали, что более 710 млн человек в мире, или 14% от общего населения планеты, намерены переехать жить в другие государства. Большинство из потенциальных мигрантов проживает в странах Африки.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости