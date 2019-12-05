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Около 60 мигрантов утонули у берегов Мавритании

Около 60 мигрантов утонули у берегов Мавритании
​По меньшей мере 58 мигрантов, включая женщин и детей, утонули у берегов Мавритании
© AP

По меньшей мере 58 мигрантов, включая женщин и детей, утонули у берегов Мавритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, еще 83 мигранта вплавь добрались до суши и получили помощь от мавританских властей и международных организаций.

"Оставшиеся в живых сообщили, что на борту судна, которое вышло из Гамбии в минувшую среду (27 ноября), находились не менее 150 человек", - сообщает Международная организации по миграции (МОМ).

Люди пытались достичь берегов Испании, однако на широте Мавритании у судна закончилось топливо. Сейчас беженцы находятся в одной из больниц Мавритании, власти уже вошли в контакт с консульской службой Гамбии для организации их возвращения на родину.

Последние исследования социологической службы Gallup показали, что более 710 млн человек в мире, или 14% от общего населения планеты, намерены переехать жить в другие государства. Большинство из потенциальных мигрантов проживает в странах Африки.

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