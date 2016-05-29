​Около 60 боевиков ИГИЛ уничтожены иракской армией при атаке на город Хит

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере 60 боевиков террористической группировки ИГИЛ уничтожено иракскими войсками при попытке атаковать город Хит, расположенный в 70 км от административного центра провинции Анбар - города Рамади.

Как передает Report, об этом в воскресенье заявило командование военной операцией в регионе.

"Отряды иракской армии предотвратили атаку формирований ИГИЛ на город Хит, уничтожено не менее 60 террористов", - отметило оно.

Вместе с тем, по данным телеканала "Аль-Джазира", при наступлении боевиков на Хит им удалось овладеть несколькими пригородными кварталами.

Правительственные силы потеряли убитыми 15 человек.

Атака ИГИЛ на Хит совпала по времени с решающей стадией боев за второй по величине город в Анбаре - Эль-Фаллуджу. По последним данным, специальные отряды иракских сил по противодействию терроризму прибыли к окруженной Эль-Фаллудже и начали продвигаться к ее центру. Именно в центральной части города сосредоточены главные силы экстремистов, которые в течение последних нескольких дней силой сгоняли туда мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита при армейских атаках.