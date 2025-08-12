Около 6 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании

Лесные пожары в разных регионах Испании привели к эвакуации около 6 тысяч человек.
Об этом передает Report со ссылкой на европейские СМИ.
В автономном сообществе Кастилия-Леон эвакуированы почти 4 тысячи человек, в Андалусии - около тысячи.
Министерство обороны Испании сообщило о привлечении около тысячи военных для борьбы с пожарами, которые быстро распространяются на фоне аномальной жары.
В ночь на вторник пожарным удалось остановить распространение огня вблизи Мадрида. К этому времени пожар уже уничтожил около 1 тысячи гектаров в муниципалитете Трес-Кантос, один человек погиб.
В соседней Португалии также продолжаются лесные пожары. Около 700 пожарных работают над их тушением в районе города Транкозу.