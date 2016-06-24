Около 50 тысяч человек поддержали петицию по отделению Лондона от Британии

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Почти 50 тысяч человек подписали петицию с просьбой признать Лондон независимым от Великобритании и затем присоединиться к Евросоюзу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, петиция размещена на сайте change.org и обращена к мэру Лондона Садику Хану.

"Мэр Садик, разве вы не предпочли бы стать президентом Садиком? Сделайте это явью!" - говорится в тексте обращения.

Число подписей стремительно растет.

Автор петиции Джеймс О'Мэлли, отмечая тот факт, что Лондон - международный город, который хочет "остаться в сердце Европы", говорит о необходимости для нынешней столицы Великобритании остаться в шенгенской зоне и даже допускает обсуждение перехода на евро.

"Вместо того чтобы, используя пассивно-агрессивные методы", голосовать друг против друга на каждый последующих выборах, давайте официально разведемся (с остальной частью Великобритании - ред.) и "переедем" к нашим друзьям на континенте", - написал О'Мэлли.