 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Около 50 тысяч человек поддержали петицию по отделению Лондона от Британии

    Число подписей стремительно растет

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Почти 50 тысяч человек подписали петицию с просьбой признать Лондон независимым от Великобритании и затем присоединиться к Евросоюзу.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, петиция размещена на сайте change.org и обращена к мэру Лондона Садику Хану. 

    "Мэр Садик, разве вы не предпочли бы стать президентом Садиком? Сделайте это явью!" - говорится в тексте обращения.

    Число подписей стремительно растет.

    Автор петиции Джеймс О'Мэлли, отмечая тот факт, что Лондон - международный город, который хочет "остаться в сердце Европы", говорит о необходимости для нынешней столицы Великобритании остаться в шенгенской зоне и даже допускает обсуждение перехода на евро.

    "Вместо того чтобы, используя пассивно-агрессивные методы", голосовать друг против друга на каждый последующих выборах, давайте официально разведемся (с остальной частью Великобритании - ред.) и "переедем" к нашим друзьям на континенте", - написал О'Мэлли.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi