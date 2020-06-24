Около 50 стран и организаций примут участие в видеоконференции по Судану

Около 50 государств и международных организаций примут участие в международной донорской видеоконференции по Судану, которая пройдет в четверг по инициативе Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

"Эта конференция позволит подтвердить политическую поддержку международного сообщества проводимым в Судане реформам. Она также призвана мобилизовать финансовую поддержку демократическому переходному периоду, восстановлению экономики и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в документе. Кроме того, конференция даст возможность правительству Судана рассказать международному сообществу об уже проведенных реформах.

Видеоконференция пройдет под совместным председательством главы МИД Германии Хайко Мааса, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и генсека ООН Антониу Гутерреша.

В конференции примут участие представители Международного валютного фонда, Всемирного Банка, Африканского банка развития.