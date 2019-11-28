​Oколо 50 полицейских пострадали в столкновениях на юге Ирака

В ходе столкновений с демонстрантами около иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака пострадали 47 сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, об этом заявил губернатор одноименной провинции Луай аль-Ясири.

Ранее очевидцы сообщили что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. По сообщению агентства Shafaq, демонстранты подожгли здание консульства. В провинции введен комендантский час.

"Сорок семь сотрудников полиции Наджафа пострадали во время событий (около – ред.) иранского консульства", - сообщил аль-Ясири.

Кроме того, он подчеркнул, что пожарные продолжают тушить огонь в консульстве. Губернатор также добавил, что полиция получила строгие указания не применять боевые патроны для разгона демонстрантов.