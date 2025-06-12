Около 50 человек получили ранения на земле при крушении самолета в Индии

Около 50 человек получили ранения на земле в результате крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии.

Около 50 человек получили ранения на земле в результате крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замначальника департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Гуджарат Дхананджай Двиведи.

По его словам, самолет упал на жилой район, где находятся общежитие медицинского колледжа, помещение для персонала больницы штата и другие здания.

"Жители этого района получили ранения. Около 50 пострадавших доставлены в больницы Ахмедабада", - сказал он.

По словам Двиведи, состояние некоторых раненых тяжелое, но стабильное.