Около 50 человек погибли в результаты четырех терактов в Сомали

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В столице Сомали Магадишо произошло четыре атаки террористов, в результате которых погибли около 50 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, сначала террористы взорвали заминированный автомобиль неподалеку от президентского дворца. Вскоре после взрыва несколько боевиков устроили перестрелку у здания министерства обороны страны.

Через некоторое время еще один автомобиль был взорван у здания Национального театра, после чего взрыв произошел возле местного отеля.