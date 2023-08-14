Около 50 человек погибли в ходе межплеменных столкновений на юге Судана

Около 50 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в городе Ньяла, административном центре суданского штата Южный Дарфур.
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По их сообщениям, столкновения вспыхнули между двумя племенами из-за похищения скота, в результате к настоящему времени уже погибли 47 человек. Очевидцы сообщают, что вооруженное столкновение продолжается, местные жители покидают город, много пострадавших находятся в критическом состоянии из-за дефицита медикаментов.
Эти события произошли на фоне продолжающихся столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ).
Ранее сообщалось, что в результате межплеменных столкновений на юге Судана погибли не менее 12 человек.