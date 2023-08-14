Около 50 человек погибли в ходе межплеменных столкновений на юге Судана

Около 50 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в городе Ньяла, административном центре суданского штат Южный Дарфур.

Около 50 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в городе Ньяла, административном центре суданского штата Южный Дарфур.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

По их сообщениям, столкновения вспыхнули между двумя племенами из-за похищения скота, в результате к настоящему времени уже погибли 47 человек. Очевидцы сообщают, что вооруженное столкновение продолжается, местные жители покидают город, много пострадавших находятся в критическом состоянии из-за дефицита медикаментов.

Эти события произошли на фоне продолжающихся столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ).

Ранее сообщалось, что в результате межплеменных столкновений на юге Судана погибли не менее 12 человек.