Около 5 тыс. мигрантов на границе Хорватии с Сербией штурмуют поезда до Загреба

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ От 4 до 5 тыс. мигрантов на границе Хорватии с Сербией пытаются сесть на поезда, следующие до Загреба. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ян Капич.

По его словам, беженцы собрались на станции "Товарник" вблизи хорватской границы. "Здесь находятся от 4 до 5 тыс. человек, - сказал Капич. - Поезда прибывают, но они не могут взять всех этих людей".

Мигранты и беженцы продолжают приезжать на территорию республики, в настоящий момент число перешедших границу иностранцев достигло 5650 человек.

Закрытие Венгрией своей границы сместило в сторону Хорватии маршрут следования нелегалов, стремящихся в страны Западной Европы.