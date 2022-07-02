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Около 46 тыс. человек остались в Польше без электричества из-за непогоды

Около 46 тыс. человек остались в Польше без электричества из-за непогоды Мощный грозовой фронт прошел минувшей ночью через территорию Польши. Как сообщили в субботу польские спасатели, пострадали семь человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
2 июля 2022 г. 14:35
Около 46 тыс. человек остались в Польше без электричества из-за непогоды

Мощный грозовой фронт прошел минувшей ночью через территорию Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате непогоды пострадали семь человек.

Среди пострадавших - двое пожарных, выехавших на вызовы граждан. Всего таких вызовов за ночь было 3,7 тыс. Обращения поступали почти со всех регионов Польши, проинформировал пресс-секретарь пожарной охраны Кароль Кежковский.

По его словам, самый серьезный инцидент произошел в Хойницком районе, где на автомобиль упало дерево. "Там было пять человек, включая двоих детей. Пожарные всех достали и передали спасателям", - рассказал он.

По данным правительственного центра безопасности Польши, около 46 тыс. потребителей остались без электричества. По причине последствий непогоды с опозданием пришли более 1 300 поездов.

Из-за сильного дождя и ветра спасателям также пришлось эвакуировать палаточные лагеря. На севере страны был прерван большой музыкальный концерт под открытым небом. Всех участников и гостей попросили эвакуироваться.

В Слупске сильный порыв ветра сорвал шпиль с костела XV века. Крыша строения сильно повреждена.

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