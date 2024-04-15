Около 450 пассажиров поезда Берлин-Мюнхен эвакуировали из-за поломки

Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда.
Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.
Сообщается, что вечером 14 марта следовавший по маршруту Берлин-Мюнхен скоростной поезд сначала существенно замедлил ход, а затем и вовсе встал в результате поломки в районе Зёммерда.
В остановившемся поезде вскоре отключилось электричество, что привело к прекращению работы систем кондиционирования и вентиляции. Нескольким людям стало плохо из-за духоты.
Прибывшие на место экстренные службы сначала подали электричество в состав, а позднее был подан запасной поезд. Спустя несколько часов пассажиры смогли продолжить свой путь. Важный железнодорожный маршрут между Берлином и Мюнхеном был перекрыт на четыре с половиной часа.