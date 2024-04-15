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Около 450 пассажиров поезда Берлин-Мюнхен эвакуировали из-за поломки

Около 450 пассажиров поезда Берлин-Мюнхен эвакуировали из-за поломки Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 12:31
Около 450 пассажиров поезда Берлин-Мюнхен эвакуировали из-за поломки

Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

Сообщается, что вечером 14 марта следовавший по маршруту Берлин-Мюнхен скоростной поезд сначала существенно замедлил ход, а затем и вовсе встал в результате поломки в районе Зёммерда.

В остановившемся поезде вскоре отключилось электричество, что привело к прекращению работы систем кондиционирования и вентиляции. Нескольким людям стало плохо из-за духоты.

Прибывшие на место экстренные службы сначала подали электричество в состав, а позднее был подан запасной поезд. Спустя несколько часов пассажиры смогли продолжить свой путь. Важный железнодорожный маршрут между Берлином и Мюнхеном был перекрыт на четыре с половиной часа.

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