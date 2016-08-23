Около 400 тысяч африканцев умерли от малярии в 2015 году

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Около 400 тысяч жителей Африки умерли от малярии в 2015 году, а общее число заразившихся на континенте составило 190 млн человек.

Как передает Report, об этом сообшил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, 47 африканских стран, входящих в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на встрече в столице Эфиопии Аддис-Абебе в воскресенье приняли новую стратегию, нацеленную на активизацию борьбы с малярией.

"Они договорились о конкретных оперативных мерах и действиях, цель которых - добиться того, чтобы Африка была свободна от малярии", - сказал Дюжаррик. По его словам, континент "продолжает нести основное бремя малярии", несмотря на то, что с 2000 года ряд программ позволили сократить смертность от болезни на 66%.

"Только в 2015 году там заразились 190 миллионов человек и 400 тысяч умерли", - отметил он.