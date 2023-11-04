Около 40 граждан Франции смогли выехать из Газы в Египет

Примерно 40 французских граждан со своими семьями смогли покинуть сектор Газа и прибыть Египет.

Примерно 40 французских граждан со своими семьями смогли покинуть сектор Газа и прибыть в Египет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"В субботу 40 французских граждан вместе со своими семьями смогли покинуть Газу и переехать в Египет, где их встретили представители посольства Франции", - сказано в сообщении.

МИД выразил благодарность египетским властям, которые оказали помощи при эвакуации французских граждан. "Франция оказывает помощь Египту в увеличении гуманитарной помощи жителям Газы. Для этих целей в ближайшие дни будет совершено несколько дополнительных авиарейсов", - указали в министерстве.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что, по последним данным, 39 французских граждан погибли при нападении на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Еще девять граждан Франции числятся пропавшими без вести, при этом некоторые из них остаются заложниками боевиков.