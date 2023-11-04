О нас

Около 40 граждан Франции смогли выехать из Газы в Египет

Около 40 граждан Франции смогли выехать из Газы в Египет Примерно 40 французских граждан со своими семьями смогли покинуть сектор Газа и прибыть Египет.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 16:40
Около 40 граждан Франции смогли выехать из Газы в Египет

Примерно 40 французских граждан со своими семьями смогли покинуть сектор Газа и прибыть в Египет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"В субботу 40 французских граждан вместе со своими семьями смогли покинуть Газу и переехать в Египет, где их встретили представители посольства Франции", - сказано в сообщении.

МИД выразил благодарность египетским властям, которые оказали помощи при эвакуации французских граждан. "Франция оказывает помощь Египту в увеличении гуманитарной помощи жителям Газы. Для этих целей в ближайшие дни будет совершено несколько дополнительных авиарейсов", - указали в министерстве.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что, по последним данным, 39 французских граждан погибли при нападении на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Еще девять граждан Франции числятся пропавшими без вести, при этом некоторые из них остаются заложниками боевиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке French citizens evacuated from Gaza to Egypt

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi