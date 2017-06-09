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    Около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Атланте

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Полицейские США выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, который перевозил прихожан церкви.

    Как передает Report, по информации телеканала Fox News, инцидент произошел недалеко от города Атланта, штат Джорджия.

    По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 38 получили ранения. Отмечается, что 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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