Около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Атланте

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Полицейские США выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, который перевозил прихожан церкви.
Как передает Report, по информации телеканала Fox News, инцидент произошел недалеко от города Атланта, штат Джорджия.
По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 38 получили ранения. Отмечается, что 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
News DepartmentАвтор новости
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