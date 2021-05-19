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Около 40 человек погибли из-за циклона в Индии

Около 40 человек погибли из-за циклона в Индии В частности, не менее 13 человек погибли в штате Гуджарат
Другие страны
19 мая 2021 г. 09:30
Около 40 человек погибли из-за циклона в Индии

По меньшей мере 38 человек погибли за минувшие двое суток на западе Индии из-за шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес мощный тропический циклон "Тауктае".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на местные власти.

Не менее 13 человек погибли в штате Гуджарат, еще не менее 17 - в штате Махараштра. Ранее сообщалось о восьми погибших в штате Карнатака.

Циклон, зародившийся в конце минувшей недели в Аравийском море в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индии, в воскресенье и понедельник прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/ч порывами до 190 км/ч. Во вторник ночью циклон подошел к штату Гуджарат и начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность.

Как сообщил в среду журналистам главный министр Гуджарата Виджай Рупани, более 16 тыс. домов были повреждены, более 40 тыс. деревьев и более 70 тыс. электрических столбов и мачт линий электропередачи были повалены штормовым ветром, 5 951 деревня осталась без электроэнергии.

В Махараштре предварительная оценка выявила частичные повреждения более 11 тыс. домов. Разрушения отмечены и в штатах Карнатака и Гоа. Власти продолжают сбор информации о пострадавших и разрушениях.

В настоящее время "Тауктае" из "очень жестокого циклонного шторма" ослаб до состояния "циклонный шторм" и движется на северо-восток от побережья Гуджарата, неся с собой сильные ливни.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda fırtına səbəbindən 38 nəfər ölüb
Версия на английском языке Around 40 people killed in cyclone in India

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