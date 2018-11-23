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    Около 40 человек были убиты и 85 ранены в результате двух взрывов в Пакистане

    Баку. 23 ноября.REPORT.AZ/  По меньшей мере 12 человек  убиты и 50 ранены в результате взрыва в пакистанском Пешаваре, сообщает Report со ссылкой на  Hurriyet.

    Ответственность за инцидент еще никто не взял. 

    Еще один взрыв прогремел в северо-западном городе Хангу на северо-западе Пакистана. В результате него 25 человек были убиты и 35 ранены.

    Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности, взрыв произошел утром за дверью религиозного училища.

    В обоих случаях ведется расследование.

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