Около 40 человек были убиты и 85 ранены в результате двух взрывов в Пакистане

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Баку. 23 ноября.REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек убиты и 50 ранены в результате взрыва в пакистанском Пешаваре, сообщает Report со ссылкой на Hurriyet.
Ответственность за инцидент еще никто не взял.
Еще один взрыв прогремел в северо-западном городе Хангу на северо-западе Пакистана. В результате него 25 человек были убиты и 35 ранены.
Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности, взрыв произошел утром за дверью религиозного училища.
В обоих случаях ведется расследование.
Tural AsadiАвтор новости