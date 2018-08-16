Около 350 СМИ присоединились к акции против Трампа

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Около 350 средств массовой информации присоединились к акции против президента США Дональда Трампа и в защиту свободы прессы, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Guardian.

На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что "СМИ - враги народа".

Акция против американского лидера проводится по инициативе газеты Boston Globe.

Британская газета The Guardian, которая также участвует в акции, напомнила, что Трамп регулярно нападает на прессу в целом, а также на отдельных корреспондентов, называет сообщения СМИ "поддельными новостями" (fake news).