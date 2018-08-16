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    Около 350 СМИ присоединились к акции против Трампа

    © Reuters

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Около 350 средств массовой информации присоединились к акции против президента США Дональда Трампа и в защиту свободы прессы, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Guardian.

    На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что "СМИ - враги народа".

    Акция против американского лидера проводится по инициативе газеты Boston Globe.

    Британская газета The Guardian, которая также участвует в акции, напомнила, что Трамп регулярно нападает на прессу в целом, а также на отдельных корреспондентов, называет сообщения СМИ "поддельными новостями" (fake news).

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