Около 35 автомобилей столкнулись на трассе в США

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб во вторник в дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали близ города Баффало (север штата Нью-Йорк), где столкнулись около 35 автомобилей. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, участниками ДТП стали около 25 легковых автомобилей и 10 фур. Отмечается, что авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.

В Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.