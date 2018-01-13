Около 300 палестинцев пострадали во время стычек с полицией

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Не менее 290 палестинцев пострадали в ходе столкновений с правоохранителями во время акций протеста на Западном берегу реки Иордан и границе сектора Газа.

Как передает Report, такие данные приводит представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

“Число раненых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа сегодня составило 290 (человек - ред.), в том числе 45 - от боевых пуль, 30 - от резиновых, и 215 - в результате газа”.

Вместе с тем в минздраве сектора Газа отметили, что в результате стычек никто серьезно не пострадал.

Протесты среди палестинского населения продолжаются уже около полутора месяцев. Ситуация в регионе усугубилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.