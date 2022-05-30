Около 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня

По меньшей мере 30 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в понедельник в опознавательную зону ПВО Тайваня.

По меньшей мере 30 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в понедельник в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его данным, речь идет о двух самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, шести истребителях J-16, восьми J-11, четырех J-10, а также двух парах Су-35 и Су-30. Кроме того, в операции принимали участие два самолета радиоэлектронной разведки Y-8 и по одному противолодочной авиации и радиоэлектронной борьбы на базе той же платформы.

На перехват вооруженные силы острова подняли истребители; кроме того, военным самолетам НОАК было передано соответствующее предупреждение. Как отмечает ведомство, силы ПВО Тайваня также осуществляли слежение за целями.