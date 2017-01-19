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    Около 30 погибших найдены в погребенном под лавиной итальянском отеле

    Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В отеле "Риджопиано" в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который накануне сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших, сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

    Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания. 

    Оказана помощь двум пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне помещения и стали очевидцами произошедшего.

    Лавина, накрывшая «Риджопиано», сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в Абруццо.

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