Около 30 палестинцев пострадали в стычках с израильскими войсками в Газе

Один палестинец погиб и не менее 30 пострадали в в столкновениях с израильскими войсками на восточных границах сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
"Двадцатичетырехлетний палестинец погиб и 30 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - заявила Вафаа Яги.
Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.
С первого "марша возвращения", который состоялся 30 марта 2018 года, в столкновениях с израильскими войсками погибли 305 палестинцев, более 17, 3 тысяч получили ранения.
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