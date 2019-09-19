Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

19 сентября, 2019 11:48

https://report.az/storage/news/d82224a955dd135960d7d4d4e7f4b58e/d81a31ce-7c2f-4c10-a552-b9d383cb2ee9_292.jpg Не менее 30 местных жителей погибли в результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews. По меньшей мере 45 человек получили ранения.

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