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Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

Не менее 30 местных жителей погибли в результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По меньшей мере 45 человек получили ранения.

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