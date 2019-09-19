Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана

Не менее 30 местных жителей погибли в результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews.
По меньшей мере 45 человек получили ранения.
Не менее 30 местных жителей погибли в результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews.
По меньшей мере 45 человек получили ранения.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости