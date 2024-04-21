Около 3 тыс. жителей Мьянмы пересекли границу с Таиландом из-за боевых действий

Около 3 тыс. жителей Мьянмы пересекли границу с Таиландом за последние двое суток на фоне вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками этнических группировок.

Около 3 тыс. жителей Мьянмы пересекли границу с Таиландом за последние двое суток на фоне вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками этнических группировок.

Как передает Report со ссылкой на газету Matichon, об этом заявил глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон.

"Сейчас около 3 тыс. беженцев из Мьянмы перебрались в Таиланд, все они находятся под опекой сотрудников министерства внутренних дел", - говорится в заявлении.

Отметим, что боевые действия идут на территории Мьянмы в районе приграничного города Мьявади, который соседствует с городом Мэсот в провинции Так на северо-западе Таиланда. По словам Пхиттханукона, Таиланд готов приступить к работе в качестве посредника в переговорном процессе между сторонами конфликта.