Около 3 тыс. детей смогут воссоединиться с родителями в США

Почти 2,7 тысячи детей из Центральной Америки по решению суда смогут воссоединиться со своими родителями, которые проживают в Соединенных Штатах.

Как сообщает Report, об этом передает газета New York Times со ссылкой на постановление федерального суда в США.

В 2017 году администрация Трампа прекратила программу предоставления статуса беженца несовершеннолетним гражданам Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Нынешнее решение суда коснется детей, заявки которых ранее были одобрены и которые при этом не смогли воссоединиться с родителями, проживающими в США, в связи с решением администрации Трампа.

В декабре минувшего года окружной суд в Сан-Франциско пришел к выводу, что отказ властей разрешить въезд в США детям, чьи заявки были одобрены, противоречит закону. В марте судья постановил возобновить процесс обработки ранее одобренных заявок. Как ожидается, большая часть детей сможет воссоединиться со своими родителями, которым разрешено проживать в США.