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Около 3 тысяч человек в Португалии заболели коронавирусом

Около 3 тысяч человек в Португалии заболели коронавирусом

Число инфицированных новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки с 2 362 до 2 995 человек. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление здравоохранения страны.

По последним данным, в стране зафиксировано 43 летальных случая. Госпитализировано 276 человек, из них более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 22 человека.

Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено. Во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.

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