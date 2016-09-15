УВКБ ООН: Около 3,7 млн детей вынужденных переселенцев в мире не имеют возможности учиться

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Около 3,7 млн детей вынужденных переселенцев в мире из общего числа шести млн не имеют возможности учиться. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Около 1,75 млн детей, являющихся беженцами, не посещают начальную школу и 1,95 млн - среднюю. У беженцев в пять раз выше риск оказаться вне обучения, чем средние показатели в мире", - говорится в исследовании. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил такую ситуацию как "кризис", подчеркнув, что образование имеет исключительно большое значение для десятков миллионов вынужденных переселенцев, поскольку это - "одна из немногих возможностей изменить их судьбу".

Согласно докладу, только половина детей беженцев и внутренне перемещенных лиц ходят в начальную школу, тогда как среднемировой показатель доступа к такому образованию составляет сейчас более 90%. Чем старше становятся дети в таких семьях, тем меньше у них возможностей для продолжения обучения: только 22% беженцев-подростков посещают среднюю школу и лишь один процент поступает в вузы. Тогда как в целом в мире средним образованием сейчас охвачено 84% подростков, а доступ к высшему имеют 34%.