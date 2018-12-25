Более 20 человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Колумбии - ФОТО

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Около 25 человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге в колумбийской столице Боготе. Об этом сообщила газета El Tiempo, передает Report.
Кабинка канатной дороги врезалась в заградительный барьер и разбилась, находившиеся в ней 20 человек получили травмы. Еще пятеро пострадали в другой кабинке, которая шла навстречу и была задета.
Причины инцидента выясняются.
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