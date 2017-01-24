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    Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии после очередного бунта

    Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в бразильском штате Сан-Паулу, после очередного бунта. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Agência Brasil.

    По его данным, некоторые из заключенных были пойманы и возвращены на территорию пенитенциарного учреждения, однако их точное число не сообщается.

    Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас).

    В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек. 

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