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    Около 200 человек пропали после землетрясения в Мексике

    Землетрясение разрушило порядка 44 домов в Мехико

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Около 200 заявлений о пропаже людей получили власти Мексики после мощного землетрясения.

    Как передает Report, об этом заявил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

    «У нас есть приблизительная информация о 200 пропавших без вести, которые подтверждены в поиск через систему Locatel», — цитирует его «РИА Новости».

    Также координатор сообщил, что землетрясение разрушило порядка 44 домов в Мехико. По словам Пуэнте, в ближайшее время еще несколько строений могут обрушиться вследствие подземных толчков.

    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения увеличилось до 273 человек.

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