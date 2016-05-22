​Около 20 тысяч иракских силовиков готовятся к битве с ИГИЛ в Эль-Фаллудже

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Власти Ирака перебросили к городу Эль-Фаллуджа не менее 20 тысяч силовиков для битвы с группировкой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на главу федеральной полиции Ирака.

ИГИЛ удерживает город Эль-Фаллуджа к западу от Багдада с 2014 года. Ранее в воскресенье сообщалось, что объединенное командование иракских ВС призвало жителей покинуть Эль-Фаллуджу. Тем, кто не может этого сделать, было рекомендовано держаться подальше от баз боевиков и вывесить на домах белые флаги.

Ожидается, что в битве за Эль-Фаллуджу примут участие государственные силовые структуры, а также шиитское и суннитское народное ополчение. Бойцы федеральной полиции Ирака относятся к МВД страны, но чаще всего участвуют в военных операциях.

"Двадцать тысяч бойцов сил федеральной полиции, а также военная техника и артиллеристы прибыли сегодня в окрестности Эль-Фаллуджи и готовятся к наступлению", — сообщил глава федеральной полиции Раид Шакер Джаудат.

Канал отмечает, что ранее силовики и ополченцы перерезали террористам пути сообщения с городом, а авиация усилила удары по позициям боевиков.