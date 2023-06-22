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Около 20 тыс. британских железнодорожников проведут забастовки в июле

Около 20 тыс. британских железнодорожников проведут забастовки в июле Около 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании проведут новые забастовки в июле из-за недовольства размером зарплат и отсутствием гарантий сотрудникам.
Другие страны
22 июня 2023 г. 20:55
Около 20 тыс. британских железнодорожников проведут забастовки в июле

Около 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании проведут новые забастовки в июле из-за недовольства размером зарплат и отсутствием гарантий сотрудникам.

Как передает Report, об этом сообщил представляющих их интересы Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

"Несмотря на неоднократные заявления со стороны профсоюза по поводу нашей готовности провести новые переговоры, ни операторы железнодорожных компаний, ни правительство не запросили подобных встреч", - говорится в заявлении профсоюза. Отмечается, что в этой ситуации его члены провели голосование, на котором в соотношении девять к одному поддержали идею трех новых забастовок - 20, 22 и 29 июля.

В конце марта сотрудники британской компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, одобрили предложение правительства о повышении их зарплат. Так, зарплата наиболее высокооплачиваемых сотрудников вырастет на 9,2%, а наименее оплачиваемых - на 14,4%. Работники также не получили гарантий, что до января 2025 года не будут производиться принудительные увольнения. Однако переговоры по требованиям еще 14 железнодорожных компаний продолжились.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 8,7% на настоящий момент в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках, помимо железнодорожников и медработников, принимают участие водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.

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