Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в Афинах

В Афинах в антиамериканской демонстрации в 46-ую годовщину восстания в Политехе против хунты "черных полковников" участвовали не менее 20 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание "Прото тема".

В 1973 году восстание студентов Политеха против военной хунты было жестоко подавлено, но оно привело к падению хунты. Греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты днем приходят к посольству США с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация. По мнению многих политиков, без поддержки США хунта не продержалась бы и дня.

"По оценке полиции, около 8 тысяч демонстрантов были в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, до тысячи демонстрантов в колонне (бывшей правящей партии) СИРИЗА и 11 тысяч человек в других колоннах", - сообщает издание.

Порядок охраняли 5 тысяч полицейских.

Демонстранты скандировали антиамериканские лозунги.

"Американцы убили Ламбракиса и Белоянниса, они убийцы народов", - скандировала, в частности, колонна СИРИЗА, политика которой привела к появлению новых американских баз в Греции.