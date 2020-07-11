Около 20 человек пострадали в ходе беспорядков в Белграде

В ходе беспорядков в Белграде этой ночью пострадали 19 человек, полиция задержала более 70 человек

В ходе беспорядков в Белграде этой ночью пострадали 19 человек, полиция задержала более 70 человек, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По данным Службы скорой помощи, медицинская помощь во время протеста и последовавшего разгона демонстрации оказана 19 людям, из которых 11 госпитализированы в Центр экстренной помощи, а еще восемь - в Военно-медицинскую академию. Еще один человек получил ножевое ранение.

Как сообщили РТС в полиции, к настоящему моменту известно о задержании 70 демонстрантов.

По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 73 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.