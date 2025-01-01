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Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США

Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США По меньшей мере 20 человек получили отравление токсичными парами из-за вышедшего из строя оборудования на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико.
Другие страны
1 января 2025 г. 08:24
Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США

По меньшей мере 20 человек получили отравление токсичными парами из-за вышедшего из строя оборудования на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник утром. Компания Southwest Cheese сообщила, что вероятной причиной возникновения токсичных паров стал перелив химикатов в одном из рабочих помещений завода. Около 12 человек были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии.

Согласно информации, аварийные работы удалось завершить за короткое время, и завод возобновил работу в тот же день.

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