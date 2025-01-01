Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США

По меньшей мере 20 человек получили отравление токсичными парами из-за вышедшего из строя оборудования на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико.

По меньшей мере 20 человек получили отравление токсичными парами из-за вышедшего из строя оборудования на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник утром. Компания Southwest Cheese сообщила, что вероятной причиной возникновения токсичных паров стал перелив химикатов в одном из рабочих помещений завода. Около 12 человек были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии.

Согласно информации, аварийные работы удалось завершить за короткое время, и завод возобновил работу в тот же день.