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Около 20 человек получили ранения при взрыве на территории военной части в Перу

Около 20 человек получили ранения при взрыве на территории военной части в Перу По меньшей мере 19 человек ранены в результате взрыва, который произошел на территории военной части в городе Кильябамба департамента Куско на юге Перу.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 09:24
Около 20 человек получили ранения при взрыве на территории военной части в Перу

По меньшей мере 19 человек ранены в результате взрыва, который произошел на территории военной части в городе Кильябамба департамента Куско на юге Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция RPP.

Отмечается, что среди пострадавших пятеро военных и 14 гражданских, которые получили ранения из-за разбившихся от взрывной волны оконных стекол. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Всего около 70 близлежащим домам нанесен ущерб.

Представители армии и полиции Перу выехали на место инцидента и расследуют причины взрыва. По предварительным данным, его причиной могло стать возгорание склада взрывчатых веществ.

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Версия на английском языке About 20 people injured in explosion at military base in Peru

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