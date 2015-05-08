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    Около 20 человек погибли в результате двойного теракта в Ираке

    Среди погибших - двое полицейских и один высокопоставленный представитель местных силовых структур

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли, более 40 получили ранения в результате двойного теракта возле шиитской мечети в иракском городе Балад-Руз, расположенном в 70 километрах к северо-востоку от Багдада, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сообщается, что сначала террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль, когда люди покидали мечеть после пятничной молитвы. Позже, когда к месту происшествия сбежалась толпа людей, прогремел второй взрыв.

    Среди погибших - двое полицейских и один высокопоставленный представитель местных силовых структур.

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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