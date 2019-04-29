​Около 20 человек погибли при наводнениях в Индонезии

Почти 20 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием прошедших в минувшие несколько дней тропических ливней.

Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отметил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нагрохо, "по меньшей мере 17 человек погибли и девять до сих пор считаются пропавшими без вести". По его словам, приведенное число жертв не окончательное, и оно может возрасти".

Ранее сообщалось о 10 погибших и восьми пропавших без вести индонезийцах.

Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности, провинции Бенкулу, было эвакуировано около 12 тыс. местных жителей. Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.