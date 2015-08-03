Около 20 человек получили ранения при падении двух подъемных кранов в Нидерландах

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Около 20 человек получили ранения при падении двух подъемных кранов в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе Нидерландов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL Z.

Два крана, задействованные на реконструкции моста, упали на расположенные рядом с каналом жилые дома и магазины, уточняет он.

На месте трагедии работают спасатели, не исключено, что под завалами все еще находятся люди.

Что послужило причиной падения строительной техники, пока остается неясным. На кадрах, показанных телеканалом, видно, как краны поднимают дорожную часть моста и начинают разворачивать ее, когда один кран внезапно наклоняется и падает, увлекая за собой второй.