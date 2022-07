Около 20 банков Китая не видят рисков из-за пропажи вкладов на $6 млрд

Около 20 крупнейших национальных и региональных банков Китая в своих официальных заявлениях в четверг заверили клиентов в отсутствии рисков неполучения вкладов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти публикации были сделаны на фоне крупного скандала в провинции Хэнань, где в настоящее время расследуется дело о пропаже из четырех банков вкладов на общую сумму около 40 млрд юаней (около 5,97 млрд долларов США).

Соответствующие заявления в четверг опубликовали по меньшей мере 18 финансовых институтов. Среди них пять крупнейших банков Китая - ICBC, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, а также другие фигуранты списка крупнейших компаний мира Fortune Global 500: China Merchants, Industrial Bank и China Minsheng Bank.

Крупнейший банк страны ICBC в своем заявлении указал на наличие "рисков в сфере недвижимости", а также сообщил о том, что на этом фоне "в сдаче отдельных объектов наблюдаются задержки".

"По состоянию на конец июня 2022 года общий объем непогашенных ипотечных кредитов составил 6,36 трлн юаней. Доля просроченной задолженности составила 0,31%. Качество активов остается стабильным", - отмечается в документе. "В настоящее время объем задолженности по ссудам, которые имеют отношение к приостановленным проектам, достиг 637 млн юаней, что составляет около 0,01% от общего объема непогашенных ипотечных кредитов. Риски остаются контролируемыми", - говорится в заявлении ICBC.

Кроме того, аналогичные заявления были опубликованы Postal Savings Bank of China, China CITIC Bank и рядом крупных провинциальных и городских банков: SZRCB, Bank of Ruifeng, Bank of Nanjing, CZBank, Ping An Bank, Bank of Jiangsu, Guangdong Huaxing Bank, Changshu Rural Commercial Bank. В среду схожие заявления сделали Hengfeng Bank, Bank of Guizhou.

Некоторые финансовые институты опровергли публикуемую в социальных сетях информацию о нехватке наличных, отказах в выдаче средств со вкладов и личных счетов, а также заморозке оформления новых кредитов.