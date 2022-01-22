Около 2 тыс. врачей в Италии отстранили от работы из-за отсутствия прививки

Почти 2 тыс. медиков отстранены от работы в Италии, так как они не сделали прививки против COVID-19.

Почти 2 тыс. медиков отстранены от работы в Италии, так как они не сделали прививки против COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает EFE со ссылкой на Национальную федерацию по управлению в сфере медицины.

От работы отстранили 1 972 врачей, что составляет 0,4% от общего числа медиков Италии. Хотя, согласно данным федерации, приблизительный реальный процент невакцинированных может возрасти до 7,2%.

После получения уведомления об отстранении у врачей будет пять дней, чтобы предоставить документ, подтверждающий освобождение от вакцинации или сертификат о прививке.