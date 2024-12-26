Около 190 человек умерли в Нигерии от лихорадки Ласса в 2024 году

Более 1 150 человек заразились и свыше 190 умерли в 2024 году в Нигерии от лихорадки Ласса.
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"Нигерия создает оперативный центр принятия неотложных мер по борьбе с лихорадкой Ласса, - цитирует его телеканал Arise News. - С начала года недуг унес 190 человеческих жизней, число заразившихся достигло 1 154. Эти показатели особенно возросли за последние четыре недели".
Всемирная организация здравоохранения расценила лихорадку Ласса в качестве приоритетной угрозы, учитывая возможности возникновения ее эпидемии и отсутствие испытанной вакцины.
Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами.