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Около 180 человек пострадали в Италии от взрывов пиротехники

Около 180 человек пострадали в Италии от взрывов пиротехники 180 человек получили ранения в Италии в результате взрыва пиротехники в новогоднюю ночь.
Другие страны
1 января 2023 г. 18:31
Около 180 человек пострадали в Италии от взрывов пиротехники

180 человек получили ранения в Италии в результате взрыва пиротехники в новогоднюю ночь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространило в воскресенье МВД республики.

По данным ведомства, 48 пострадавших госпитализированы, и состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Наиболее серьезные инциденты зафиксированы в Неаполе и Милане. В Риме сожгли 59 машин, пишет газета La Repubblica.

Среди пострадавших - 50 несовершеннолетних. В Таранто, на юге Италии, 10-летнему ребенку пришлось ампутировать руку из-за травм, полученных в результате взрыва петарды.

В ряде итальянских городов власти запретили новогодние фейерверки во избежание инцидентов и для охраны животных и птиц, однако многие местные жители не соблюдали запреты.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada pirotexniki vasitələrin partlaması nəticəsində 180-ə yaxın insan xəsarət alıb

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