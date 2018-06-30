Около 18 человек погибли в Китае в результате крупного ДТП

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Около 18 человек погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло на восточном участке скоростной автотрассы Пекин - Гонконг. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Движение по автомагистрали уже восстановлено. Правоохранительные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.