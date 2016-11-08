Около 1700 французов воевали за ИГИЛ в Сирии и Ираке

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 1700 граждан Франции за последние годы участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ряда террористических группировок, в частности экстремистской организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил французский премьер-министр Манюэль Вальс.

"Порядка 1700 наших граждан побывали в горячих точках на Ближнем Востоке. Около 700 человек по-прежнему находятся там, и по меньшей мере 219 человек были убиты в боях", - сказал он на встрече с французскими префектами и прокурорами.

В ближайшее время во Франции должны открыться два центра по "дерадикализации" террористов. В одном из них будут принимать только женщин и несовершеннолетних, уточнил глава правительства.