Около 160 государств во всем мире не применяют смертную казнь

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Участники 28-й сессии Совета ООН по правам человека обсудили вопрос о применении смертной казни. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, выступая перед делегатами в Женеве, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович отметил, что на сегодняшний день порядка 160 стран либо отменили смертную казнь, либо ввели мораторий на исполнение смертных приговоров. В то же время, по его словам, в последнее время наблюдается некоторый откат назад.

"После того, как на протяжении многих лет наблюдалось движение в пользу отказа от смертной казни, в 2013 году число казней и стран, практикующих этот вид наказания, опять выросло. Некоторые государства оправдывают применение смертной казни тем, что этого хочет большинство населения. Другие считают, что без нее невозможно справиться с терроризмом или наркотрафиком", - заявил Иван Шимонович.

В своем выступлении он напомнил, что первой от такого жестокого вида наказания отказалась Венесуэла еще в 1867 году. С тех пор многие государства мира исключили наказание в виде смертной казни из своих уголовных кодексов. В настоящее время в вопросе отмены смертной казни лидирует Совет Европы, который поставил вопрос об отмене смертной казни в качестве условия для членства в Организации. В результате за последние 16 лет в 47 государствах-членах Совета не было ни одного случая смертной казни.