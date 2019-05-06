Около 15 тыс. человек участвовали в акциях протеста против политики властей в Мексике

Демонстрации граждан, выступающих против политики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, прошли в большинстве регионов Мексики, включая столицу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, по данным радиостанции Noticias MVS, акции протеста собрали порядка 15 тыс. человек.

В Мехико манифестанты осудили действия властей в сфере экономики, в том числе проведение увольнений государственных служащих, и призвали президента уйти в отставку. "Долой Лопеса Обрадора!" - скандировали участники марша, организованного на проспекте Пасео-де-ла-Реформа.

Шествия носили мирный характер и завершились без столкновений с полицией или сторонниками правительства. Радиостанция отмечает, что на первый протестный марш, организованный в марте этого года, вышло немногим более 1 тыс. человек.