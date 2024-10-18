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Около 15 ракет выпустили по северу Израиля из Ливана

Около 15 ракет выпустили по северу Израиля из Ливана Около 15 ракет были выпущены по северной части Израиля с территории Ливана.
Другие страны
18 октября 2024 г. 09:29
Около 15 ракет выпустили по северу Израиля из Ливана

Около 15 ракет были выпущены по северной части Израиля с территории Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, после сирен, которые сработали в районе залива Хайфа, Верхней Галилеи и Западной Галилеи, было зафиксировано около 15 ракетных пусков из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены. При этом были идентифицированы несколько упавших снарядов.

Также ночью израильские ВВС перехватили беспилотник над морем вдоль побережья Израиля. О пострадавших не сообщалось.

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