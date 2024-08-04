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Около 100 тыс. граждан Израиля не могут вернуться из-за отмены рейсов

Около 100 тыс. граждан Израиля не могут вернуться из-за отмены рейсов По меньшей мере 100 тыс. израильтян не имеют возможности вернуться в страну из-за массовой отмены рейсов в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
4 августа 2024 г. 09:13
Около 100 тыс. граждан Израиля не могут вернуться из-за отмены рейсов

По меньшей мере 100 тыс. израильтян не имеют возможности вернуться в страну из-за массовой отмены рейсов в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал Израиля.

Источники телеканала в авиационной отрасли указали, что им рекомендовано направиться в Грецию или на Кипр, чтобы совершить в местных аэропортах пересадку на рейсы в Израиль.

Национальный авиаперевозчик страны El Al продолжает осуществлять регулярные рейсы в Израиль и добавит в свое расписание пять дополнительных рейсов, чтобы помочь гражданам страны вернуться на родину. Внешнеполитическое ведомство Израиля запустило специальный онлайн-сервис, с помощью которого люди могут сообщить о своем местонахождении и получить дальнейшие рекомендации по возвращению на территорию страны.

По данным израильской газеты The Times of Israel, по меньшей мере 18 международных авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив.

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